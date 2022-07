Kahjumisse vajunud LTH-Baasil jääb miljonites võlgu kätte saamata

Laevaremondifirma LTH-Baas omanik ja juht Aleksandr Maljugin. Foto: LIIS TREIMANN

Laevaremondifirma LTH-Baas kaotas eelmisel aastal käibest üle 12 protsendi ja vajus 0,6 miljoni euroga kahjumisse, kuid kinnitab, et on varem koroona tõttu seiskunud projektidega edasi läinud ja et majandustegevus taastub tempokalt.

Laevaehituse valdkonna vintsutustest kõnelevad nii saadud hüvitised ja tasumata arved. Näiteks sai LTH-BAAS eelmisel aastal 189 050 eurot hüvitist sprinklereid pakkuvalt firmalt Marioff Corporation OY, aruandes seisab, et seiskumise eest. Aasta varem ulatus hüvitiste summa üle 2 miljoni euro.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev