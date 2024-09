Tagasi 03.09.24, 12:22 Marko Oolo finantsvabadusest: vaja on järjepidevust ja distsipliini oma kulutuste ja sissetulekute jälgimisel Investor ja pereisa Marko Oolo räägib enda teekonnast finantsvabaduseni ning tutvustab värskelt eesti keeles ilmunud samanimelist raamatut, mida soovitab kõigile, kelle eesmärk on kasvatada rahalist sõltumatust või parandada oma finantsolukorda.

Marko Oolo isiklik eesmärk oli saavutada rahaline sõltumatus 30. eluaastaks. Foto: Raul Mee

Finantsvabaduse poole püüdlemine eeldab ennekõike selget eesmärgi seadmist ja valmisolekut oma harjumusi muuta. Peamine „ohver“ on vajadus loobuda hetkelisest tarbimisest ja luksustest, et keskenduda pikaajalistele investeeringutele. Säästmise ja investeerimise kõrval on oluline ka sissetulekuid kasvatada, see aga eeldab tihti vabal ajal töötamist või kõrvaltegevustega tegelemist.

Minu isiklik eesmärk oli saavutada rahaline sõltumatus 30. eluaastaks, omades investeerimisportfelli, mille passiivne tulu katab ära minu igakuised kulutused. Minu kogemus langeb paljuski kokku Grant Sabatieri „Finantsvabaduses“ kirjutatuga, eriti rõhuasetus sissetulekute kasvatamise ja distsiplineeritud säästmise tähtsusele. Nagu Sabatier, avastasin ka mina, et finantsvabaduse kiiremaks saavutamiseks on oluline keskenduda rohkemale kui lihtsalt säästmisele – tuleb aktiivselt otsida võimalusi sissetulekute suurendamiseks ning investeeringute tootluse maksimeerimiseks.

Võimalusi sissetulekute suurendamiseks on mitu

Suurimad väljakutsed finantsvabaduse teel on seotud distsipliini ja järjepidevuse säilitamisega. On lihtne langeda tarbimisharjumuste lõksu või kaotada motivatsiooni, kui tulemused ei tule nii kiiresti, kui alguses loodeti. Teine oluline takistus on piisava sissetuleku puudumine, mis teeb algkapitali kogumise keeruliseks.

Kõige lihtsam on koomale tõmmata neid väljaminekuid, mis on seotud meelelahutusega, söömisega väljaspool kodu ja impulssostudega. Eelarvestamine aitab tuvastada need kulukohad, et neid teadlikult vähendada. Hea praktika on asendada kallimad tooted odavamate alternatiividega ning distsiplineerida end suuremate ostude puhul, andes neile aega settida, enne kui need ära teha.

Sissetulekute suurendamiseks olen kasutanud erinevaid strateegiaid, sealhulgas kõrvalprojekte ja ettevõtlust. Tänaseks olen suutnud saavutada oma esmased eesmärgid ning tegelen peamiselt ka tööalaselt investeerimise ja ettevõtlusega. Eestis on mitu võimalust sissetulekute suurendamiseks, alates traditsioonilistest töökohtadest kuni kõrvalprojektide ja investeeringuteni. Populaarne võimalus on alustada töö kõrvalt vabakutselise töö või ettevõtlusega. Ise olen teinud põhitöö kõrvalt väga paljusid lisatöid, alustades restoranis nõude pesemisest, lume lükkamisest kuni audio- ja videostuudio juhtimiseni. Võimalusi on meeletult palju, tuleb ainult ise olla ettevõtlik ja töökas.

Enne alustamist

Üks levinumaid valearusaamu on see, et finantsvabaduse saavutamine on kiire ja lihtne protsess. Tegelikkuses nõuab see palju tööd, distsipliini ja pühendumust. Teine eksiarvamus on, et finantsvabadusse saab jõuda ekstreemse säästmisega, kuigi tegelikult lisaks kulude kontrolli all hoidmisele on ülioluline ka sissetulekute kasvatamine. Nii hakkab jääma raha rohkem üle, et investeeringutesse suunata. Esimese 5 aasta jooksul on sisse pandud raha palju olulisem kui investeeringutelt teenitav tootlusprotsent. Kuigi kui portfell on juba 6- või 7kohaline, siis tasub hakata panustama ka tootluse maksimeerimisse, kuna see hakkab siis omama suuremat mõju.

Mina soovitan kasutada Exceli-põhiseid eelarvestamise tööriistu, mida olen ka ise kasutanud, et oma kulutusi ja investeeringuid jälgida. Lisaks võivad kasulikud olla erinevad tarkvarad, mis aitavad säästude ja investeeringute jälgimist lihtsamaks muuta. Ise kasutan täna näiteks investeeringute haldamiseks Portfellow-nimelist portfellihaldustarkvara. Selle abil saan kogu aeg värske ülevaate enda positsioonidest ning saan teha teadlikke investeerimisotsuseid.

Grant Sabatieri raamat „Finantsvabadus“ on ideaalne neile, kes on valmis oma rahaliste eesmärkide nimel tegutsema ja otsivad praktilisi nõuandeid, kuidas alustada. Eriti kasulik on see neile, kes soovivad saada nippe sissetulekute suurendamiseks, või neile, kes alles alustavad oma finantsteekonda ja vajavad suuniseid, kuidas ehitada üles süsteeme oma eelarve järgimiseks ja investeerimiseks.

Kes on Grant Sabatier ja miks peaksime tema nime teadma?

Grant Sabatier on rahalise sõltumatuse ja varajase pensionile jäämise (FIRE – financial independence, retire early) liikumise tuntud esindaja. Ta saavutas viie aastaga finantsvabaduse, alustades vaid mõnest dollarist. Tema teekond on inspireerinud paljusid inimesi üle maailma, kes soovivad jõuda rahalise sõltumatuseni ja elada oma elu ilma rahaliste piiranguteta. Sabatier soovitab seada konkreetne ja mõõdetav eesmärk, mida toetavad tegevuskavad ja regulaarsed ülevaatused. Tema sõnul on oluline, et eesmärk oleks realistlik, saavutatav ja aja jooksul kohandatav – see aitab vältida pettumusi ja hoida motivatsiooni üleval.

Rahakogumise kontekstis käsitleb Sabatier inflatsiooni kui olulist riski ja toob välja, et üks parimaid viise inflatsiooni vastu võidelda on investeerida varadesse, mille väärtus aja jooksul tõuseb, nagu kinnisvara ja aktsiad. Olen temaga nõus – pikaajaline investeerimine on tõhus strateegia inflatsiooni mõju vähendamiseks.

„Finantsvabaduse“ põhisõnum on lihtne: finantsvabaduse saavutamine on võimalik igaühel, kes on valmis selle nimel tegutsema. Sabatier rõhutab, et aega tuleb väärtustada rohkem kui raha, ning et varakult alustatud investeeringud ja sissetulekute suurendamine on võti rahalise sõltumatuse saavutamiseks.

Veel toonitab ta, et oluline on mõelda oma eesmärkidele laiemalt – mitte ainult rahale, vaid ka sellele, kuidas soovid oma aega tulevikus kasutada. Mind kõnetabki kõige enam Sabatieri rõhuasetus aja väärtustamisele ja sellele, kuidas rahalise vabaduse saavutamine annab võimaluse oma aega ise kontrollida. See mõtteviis on olnud ka minu jaoks võtmetähtsusega – keskenduda sellele, kuidas raha teenida nii, et see võimaldaks mul rohkem aega pühendada neile tegevustele, mis on minu jaoks tõeliselt olulised. Finantsvabaduse teekond on kindlasti muutnud minu suhtumist rahasse ja aega. Olen õppinud väärtustama lihtsamaid asju elus ja keskenduma rohkem kogemustele kui materiaalsetele hüvedele. See on toonud kaasa ka muutusi suhetes, kus olen hakanud rohkem hindama kvaliteetaega lähedastega.

erihind. Grant Sabatieri värskelt ilmunud raamat „Finantsvabadus“ on septembri lõpuni müügil erihinnaga. Kasuta ostukorvis sooduskoodi

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun