Tagasi 09.11.24, 11:20 Silicon Valley tippjuht: ma pole kunagi uuele töökohale asudes olnud selleks kvalifitseeritud Ärimaailmas tõstetakse sageli esile kõik-või-mitte-midagi-riske ja suuri julgeid hüppeid. Sukhinder Singh Cassidy, tippjuht Silicon Valleyst, pakub aga välja hoopis teistmoodi lähenemise: riskide võtmine ei tähenda mitte ühte suurt otsust, millest sõltub kõik, vaid pigem on see väiksemate kaalutletud sammude jada.

„Ma pole kunagi tegelikult ühelegi töökohale asudes olnud konkreetselt selleks ametiks kvalifitseeritud. Oma karjääri esimeses pooles riskeerisin alati,“ ütleb tippjuht Sukhinder Singh Cassidy. Foto: Reuters/Scanpix

Üks suuri müüte, mis riskide võtmisega kaasas käib, on Cassidy sõnul Ainsa Valiku Müüt. Kuna riskeerimine näib midagi suurt, paneb see meile peale tohutu surve teha „õige“ valik. Niisiis leiame end nn ideaalset plaani pidamast, mis tegelikkuses imeharva realiseerub. Kui aga võtta sõnalt „risk“ igasugune laetus ära, jäävad alles sammud, mida peaksime võtma, et jõuda ühe või teise endale seatud eesmärgini. Nimetagem neid õnneproovideks.

„Kui tahad Ainsa Valiku Müüdile vastu hakata, on suurepärane algus see, kui muudad harjumuseks igapäevaelus väikeste riskide võtmise,“ kirjutab Cassidy raamatus „Vali võimalused“ . Ta selgitab, et kehvadel aegadel võib riskeerimine olukorra positiivsele kursile tagasi pöörata, parematel aegadel annab aga võimaluse õppida ja areneda, ilma et peaks kõike mängu panema. See toimib nagu kiirendi, mida uute väljavaadete avastamiseks kasutada.

Foto: Vali Võimalused

„Mitmed nais- ja meesjuhtide otsustamisega seotud teadusuuringud on järeldanud, et naised pigem väldivad kriisisituatsioonides riske ja mehed kalduvad olema liiga riskialtid. Mis toimib kriisis, ei pruugi aga toimida n-ö tavaolukordades. Oma igapäevatöös, kus suure osa moodustab ka naisjuhtide võrgustike loomine ja nende võimestamine, näen paraku liiga tihti, kuidas liigne riskide vältimine teeb naistele karuteene,“ räägib Piret Potisepp, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktor.

Millest alustada? Cassidy seitse strateegiat