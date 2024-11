Tagasi 02.11.24, 11:00 Investeerimispsühholoogia: kasuta tõestatud käitumisharjumusi, mis toovad edu Investeerimismaailmas on tähtsad soodsate võimaluste ärakasutamine ja investori enda vilumus, ennustusoskus või kõhutunne, ent liiga tihti jääb tähelepanuta veelgi olulisem. Meie harjumused ja käitumine siis, kui satume kaotusseisu või oleme hoopis võidukursil, on otseses seoses eduga investeerimisturul.

Lee Freeman-Shor uuris rohkem kui seitsme aasta jooksul 1866 investeeringut ehk kokku 30 874 tehingut, mille tegid 45 maailma tippinvestorit. Reegleid oli vaid üks: investeerida võib ainult kümnesse aktsiasse, mis kujutavad endast nende kõige paremaid ideid raha teenimiseks. Foto: Äripäeva raamatuklubi

Lee Freeman-Shor, Euroopa edukaim fondijuht, kes on juba 2005. aastast juhtinud mitme miljardi suuruseid fonde, nimetab taolisi investeerimisharjumusi elluviimise kunstiks. Rohkem kui seitsme aasta jooksul viis ta Old Mutual Global Investorsi fondijuhina läbi omamoodi juhtumiuuringu investorite tulemuslikkusest, kasutades selleks katsejänestena ei kedagi muud kui maailma tippinvestoreid.

Uurimistulemuste põhjal valmis Freeman-Shoril raamat „Elluviimise kunst“ , milles ta jaotas investorid hõimkondadesse. Kui oskame end määratleda, on lihtsam märgata, millist mõju meie käitumine investeerimisedule avaldab, et siis teadlikult paremaid otsuseid teha.

Viis investeerimishõimkonda

Küülikud on kehvad kohandujad ega soovi eristuda massist. Nad kipuvad hoidma kinni kaotavatest investeeringutest („küll aktsia hind pöördub“), ei reageeri muutustele ja lasevad niimoodi kangestudes kapitalil aina väheneda.

Palgamõrtsukad eelistavad vastupidiselt Küülikutele kindlustada, et potentsiaalne kasum oleks oluliselt suurem kui potentsiaalne kahjum, müües varakult kõik aktsiad, mis langevad kui tahes palju.

Kütid jälitavad oma saaki, püüavad ta lõksu, seejärel ootavad saaklooma taastumist ning müüvad ta kopsaka kasumi eest edasi. Teisisõnu investeerivad nad alguses väiksema summa ja ostavad aktsiaid juurde ajal, kui hind langeb.

Röövlid tegutsevad kiire kasumi nimel: iga kord müüvad nad soodsasse olukorda sattudes aktsia kohe maha ja võtavad kasumi välja. Investeerima jäädes oleksid Röövlid teeninud palju rohkem raha.

Asjatundjad ei lase end ootamatutest kaotustest halvata ega võitudest kaasa haarata. Nad oskavad õigel ajal osa kasumist välja võtta, jättes samas mingi hulga aktsiaid alles, et potentsiaalseid võite veel hiljemgi nautida.

Kas tundsid end ära?

Mainitud hõimkondade käitumismustritest lähtuvalt on Freeman-Shor koondanud universaalsed raudreeglid, mida investeerimisel arvesse võtta. Esiteks, investeeri vaid käputäide oma parimatest ideedest. Teiseks, investeeri igasse ideesse suur summa raha, aga mitte nii palju, et üks otsus määrab sinu kui investori saatuse. Kolmandaks, pane võiduaktsiad enda kasuks tööle. Neljandaks, kaotusseisu sattudes koosta plaan materiaalseks kohandumiseks ja pea sellest kinni. Viimaks, investeeri ainult likviidsetesse aktsiatesse.

„Investeerimine pole ainult teadus, vaid ka kunst – elluviimise kunst. Freeman-Shor pakub põneva sissevaate maailma parimate investorite psühholoogiasse ja harjumustesse, paljastades nende edu saladused. Üllatavalt ei peitu võti mitte geeniuses või ennustusvõimes, vaid lihtsates elluviimise harjumustes, mida igaüks saab omandada. Oma loengutes nimetan ma seda harjumust distsipliiniks.“ Raivo Hein, investor

Edukal investoril ei pea olema annet, mis võimaldaks neil aktsiaid õigel ajal osta või müüa. Kaotades teavad nad, et peavad materiaalselt kohanduma: mitte midagi või vähe teha on mõttetu. Märksa parem harjumus on kaotusseisus olles aktsiaid oluliselt vähendada või materiaalselt juurde osta. Võites aga teavad nad, et peavad silmas pidama pikaajalist plaani, sestap on kujunenud välja harjumus jääda investeerima võidukasse positsiooni ja võidelda kiusatusega teenitud kasum tervenisti välja võtta.

Need tõed on lihtsad, aga kipuvad siiski ununema, kuna erainvestoritele sisendatakse igapäevaselt, et õnnestunud investeerimine on midagi saavutamatut ja eeldab erilisi andeid. See pole tõsi: investeerimisedu on avatud kõigile, sõltumata nende elukutsest, vanusest, taustast või haridustasemest. Kõik on kinni distsipliinis ja eneseteadlikkuses.

Novembris ilmus Lee Freeman-Shori raamat “Elluviimise kunst” , kus autor jõuab järeldusele, et edukal investeerimisel osutub määravaks viis, kuidas seda ellu viiakse, mitte kogemus või ekspertsus.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun