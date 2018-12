Põlvkonnavahetus sunnib insenere otsima

Paljudel inseneriteaduskonna erialadel on inimesi puudu ja nende vajadus suureneb, ütles TalTechi inseneriteaduse dekaan Arvo Oorn Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Tänavu septembris isesõitvat autot tutvustanud TalTech näeb, et vajadus inseneride järele suureneb. Foto: Eesti Meedia / Scanpix

Ka OSKA raportite koostamise juures olnud Oorn näeb, et Eestis tootmine kasvab ja seetõttu suureneb ka vajadus inseneride järele. "Teine aspekt on see, et suured põlvkonnad hakkavad minema pensionile," selgitas Oorn.

Lisaks ütles Oorn, et ülikooli ja Silberauto koostöös valminud isesõitva auto projekt saab jätku – tarkvara uuendatakse ja juba tehakse uue auto keretöid. Kui esimene auto tegi isesõitva sõidu tänavu septembris, siis nüüd ootab see Brüsselisse sõitu, kus seda näidatakse rahvusvahelisele seltskonnale. "See on üks suund tehisintellekti arengu poole," ütles Oorn. Intervjuud Arvo Oorniga saab kuulata alates 9:24.

Samuti rääkisime hommikuprogrammis riigikantselei diginõuniku Marten Kaevatsiga riiklikust tehisintellektist ehk krati töörühmast, mis ootab ideid, kuidas tehisintellekti võiks kasutada Eesti elu edendamiseks ja majandusruumi arendamiseks. Selleks on pandud püsti uus veebileht kratid.ee. Milliseid ideid sinna oodatakse ja mida head võiksid kratid Eestile teha, kuuleb pikemalt hommikuprogrammist alates 22:37.

Hommikuprogrammi vedasid Madis Aesma ja Ken Rohelaan.