Kuidas prügisajus ellu jääda ja Eestist rohetiiger teha

Prügi. Foto: MARK R. CRISTINO, EPA

Tänases "Globaalse pilgu" saates on fookuses jätkusuutlik keskkonnamajandus ja -teadlikkus ning liigse prügi tekkimise ohjeldamine.

2016. aastal toodeti üle 320 miljoni tonni plastist prügi. Hinnatakse, et aastaks 2032 see arv kahekordistub. Iga päev satub me ookeanidesse 8 miljonit plasttükki.

Saates kuulame vestlusringi, kus osalesid globaalse "Teeme ära" kampaania käima lükanud visionäär ja ettevõtja Rainer Nõlvak, endine Pandipakendi juht ja nüüd nõustamisäri ajav Rauno Raal, Coca-Cola Balti Jookide avalike suhete ja kommunikatsioonijuht Nele Normak ja aasta kodanik Eva Truuverk. Neil kõigil on hinges, mis saab meie planeedist, kui prügiga käitutakse sama hoolimatult ka tulevikus.

Vestlusringi modereeris ajakirjanik Eliisa Matsalu.