Reinsalu ja Talvik: on lollus välistada koostöö EKREga

Eesti poliitika üks nõrk koht on vähene erakondade vaheline koostöö, mistõttu on lollus välistada koostöö EKREga, märkis Elurikkuse Erakonna kõneisik Artur Talvik.

Isamaa liikmest Urmas Reinsalu (vasakul) ja Elurikkuse Erakonna liige Artur Talvik lahkasid saates "Kuum tool" nädala aktuaalsemaid teemasid. Foto: Äripäev

Talvikuga nõustus justiitsminister Urmas Reinsalu, kes lisas, et Isamaa teeb EKREga juba praegu koostööd. „See, et üks erakond on koalitsioonis ja teine opositsioonis, pole takistanud meil jõuda mingites küsimustes ühisele meelele,“ rääkis Reinsalu Äripäeva raadiosaates „Kuum tool“.

„See lumehelbekeste jutt, mida osad erakonna esimehed ajavad, on valimisretoorika,“ ütles Reinsalu, viidates sellele, kuidas mitmed erakonnad on välistanud koostöö EKREga. Ta tõi näiteks Reformierakonna esimehe Kaja Kallase. „See väide, et Kaja Kallas luges EKRE programmi, sai selguse ja peaaegu minestas… tuletan meelde, et vaid loetud kuud tagasi ponnistas Reformierakond kogu jõust, et Henn Põlluaasast saaks riigikogu esimees,“ rääkis justiitsminister.

Reinsalu sõnul Isamaas selliseid lumehelbekesi pole. „Suudame taltsutada ka pööraseid programme, kui vaja. Tuleb oma põhimõtteid meeles pidada, siis ei ole vaja hirmust laua alla pugeda,“ ütles ta.

Elurikkuse Erakonna asutanud Artur Talvik leiab, et Eesti poliitika üks nõrku kohti on vähene koostöö. „Vastandumine on ühiskonna arengule suureks piduriks ja see on loll lähenemine,“ sõnas ta. Talviku sõnul on oluline see, millistes punktides koostööd teha kavatsetakse. Ta tõdes, et EKRE puhul võib olla võimalikke koostöö tegemise punkte vähem kui mõne teise erakonnaga, ent see ei tähenda, justkui neid üldse ei oleks.

Veelgi enam – Talviku sõnul võtaks paljudelt inimestelt EKRE-hirmu ära see, kui EKRE valitsusse saaks ja peaks hakkama päriselt asju korda saatma. „Ei piisa sellest, kui nad lihtsalt kurja vahtu suust välja ajavad. Mõned ütlevad, et EKRE on juba liiga suureks kasvanud ja hakkavad valitsusse jõudes liiga suuri lollusi tegema. Üldiselt on aga Eesti riigi süsteem niimoodi üles ehitatud, et keegi – isegi EKRE –, ei suuda seal väga suuri lollusi teha,“ rääkis Talvik.

Reinsalu lisas, et EKRE programm on tegelikult Reformierakonna ja Keskerakonna pealt kopeeritud, lihtsalt suuremas mahus. Näiteks kui Reformierakond ja Keskerakond lubavad rahvale miljardeid, siis EKRE lubab kümme miljardit. „Neid lubadusi pole mõtet üldse tõsiselt võtta, hiljem võetakse lihtsalt miljarditelt nullid tagant ära,“ ütles Reinsalu.

Talvik nõustus, et EKRE kopeerib kahe suurema erakonna vaateid ja on lihtsalt gaasi põhja vajutanud. „See on väga labane meetod ja häirib Eesti poliitikat juba pikka aega,“ märkis ta.

Talvik lisas, et kahetsusväärselt tuleb igalt erakonnalt vastutustundetuid lubadusi. „Ärge valige lubadusi, valige parem erakondade ideid, kuhu tahetakse riiki viia,“ ütles ta.