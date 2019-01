Masinõpe on ettevõtetes pigem mõtteviis kui imerelv

Andmemajanduse foorumil kõneles informaatikateadlane ja tehisintellekti ekspert Kristjan Korjus sellest, kuidas masinõpe on ettevõtetes pigem mõtteviis kui imerelv.

Saade on salvestatud Andmemajanduse foorumil. Informaatikateadlane ja tehisintellekti ekspert Kristjan Korjus kõneleb, kuidas masinõpe on ettevõtetes pigem mõtteviis kui imerelv.

Isegi väga keerukates ettevõtetes moodustab masinõpe väga väikese osa kogu tehnoloogiast. Samas peetakse masinõpet tähtsaks ning masinõppe raamistikus asjade nägemine on tihti hindamatu väärtusega. Ettekandes kirjeldab Kristjan Korjus masinõppe inseneri erilist mõtlemist, mille mõistmine on tema hinnangul kasulik meile kõigile. Ta toob välja viis tegevust, milles viie aasta pärast tehisintellekt temast parem on, samuti sellised tegevused, milles tehisintellekt veel niipea eriti heaks ei saa.