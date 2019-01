Lõimumisprotsessis jätkub alati tööd, ütles Integratsiooni Sihtasutuse juht Irene Käosaar Foto: PM/SCANPIX BALTICS Jaga lugu:

Integratsioonis on toimunud tõsised hoiakulised muutused

Lõimumises on viimase mõnekümne aasta jooksul toimunud olulised muutused paremuse poole, mis aga ei tähenda, et me lõimumisprotsessiga lõpul oleks, rääkis Integratsiooni Sihtasutuse juht Irene Käosaar Äripäeva hommikuprogrammis.

Kuid valmis ei saagi kunagi olla, tõdes Käosaar. „Ühiskond muutub meie ümber, lõimumise prioriteedid muutuvad, meil tulevad uued sihtrühmad ja nii edasi. See on valdkond, kus pidevalt peab mõtlema, mida veel teha.“ Olgu selleks Käosaare sõnul keeleõpe, kodakondsuskursuste toetamine, koostööprogrammide toetamine või haridussüsteemi edendamine.

Intervjuud Irene Käosaarega saab kuulata Äripäeva hommikuprogrammis alates 47:12.

Veel tehti hommikuprogrammis Briti alamkojas toimunud hääletustulemusest ülevaate Äripäeva ajakirjaniku Kristjan Pruuliga. We Hubi tegemistest töökeskkonna õnnelikuks muutmisel rääkis Kadi Metsmaa.

Samuti räägiti FinanceEstonia juhatuse esimehega Andrus Alberiga, kuhu on liikumas Eesti pensionisüsteem.