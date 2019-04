Riigi- ja erasektori koostöö peab jätkuma

Telekommunikatsiooni Liidu juht ning IT-ettevõtte Columbus Eesti tegevjuht Ivo Suursoo Foto: Meeli Küttim

Eesti e-lugu sai alguse era ja avaliku sektori koostööna, ka edasi minnes peab riik hoiduma kiusatusest teha ainult riigi asju, rääkis Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juht ning IT-ettevõtte Columbus Eesti tegevjuht Ivo Suursoo Äripäeva hommikuprogrammis.

EAS avas koostöös Mainor ASiga Ülemiste linnakus välismaalastele ja nende tööandjatele ühtse teenuskeskuse – Eesti Rahvusvahelise maja, kuhu koondub kokku kogu vajalik info ja teenused Eestisse elama ja tööle asumiseks.

„Rahvusvahelise maja vajadus on olnud seotud sellega, et kui tuleb ekspert Eestisse, kuidas ta saab kõikide ametiasutustega oma asjad aetud niimoodi, et see ei võtaks ära hulga tema tööajast,“ rääkis Suursoo. Rahvusvaheline maja vähendab Suursoo sõnul seni kuude pikkuseks veniva asjaajamise pigem päevade või tundide peale.

Rahvusvahelise maja rajamisega ei saa rääkida ainult tööjõupuuduse leevendamisest, vaid Eestis on mitmeid valdkondi, kus siinmail ei olegi eksperte ja need tuleb väljast tuua, rääkis Suursoo.

Kuidas on uus teenus välisekspertide Eestisse tööle toomist paremaks muutnud ja millised on edasised plaanid saab kuulata Äripäeva hommikuprogrammist.