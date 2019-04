Mida plaanib uus maaeluminister?

Saates "Kasvupinnas" vestlevad Vahur Tõnissoo, Mart Järvik ja Roomet Sõrmus. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Saates "Kasvupinnas" on külas vastne maaeluminister Mart Järvik.

Uuel ministril on Tartu Ülikooli loodusteaduste magistrikraad, aastatepikkune töökogemus ettevõtjana ja ligemale 20 aastat staaži avalikus sektoris, olles sellest üle 15 aasta töötanud vallajuhina.

Ministri sõnul on oluline, et maapiirkonnad areneks samamoodi nagu linnapiirkonnad, et maale tuleks rohkem neid, kes tõesti tahavad seal ettevõtlusega tegeleda ja luua seeläbi ka uusi töökohti. Vastne maaeluminister näeb ka vajadust teha rohkem sisulist koostööd keskkonnaministeeriumiga.

Koos uue maaeluministriga on saates külas ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. Üheskoos arutletakse põllumajandust ja maaelu puudutavatel teemadel – mis on meie põllumajanduses ja maaelus hästi, mis vajaks muutmist, milline peaks olema põllumajandustoetuste süsteem, kas otsetoetused jäävad ja paljust muustki.

Saadet juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.