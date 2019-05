Aku Sorainen lõi talente külge tõmbava magneti

Advokaadibüroo Sorainen rajaja Aku Sorainen ütleb, et head töötajad meelitavad teisi häid töötajaid ettevõttesse. Foto: Andras Kralla

Advokaadibüroo Sorainen töötab nagu magnet – tõmbab ise andekaid töötajaid ligi, rääkis büroo asutaja ja konkursi "Parim juht 2019" finalist Aku Sorainen saates "Juhi jutud".

"Väga raske on leida häid inimesi, aga kui õnnestub häid inimesi koos hoida, siis head inimesed tõmbavad ligi ka teisi häid inimesi," selgitas Sorainen saates.

1990. aastatel Eestisse tulles oli Sorainenil eesmärk rajada Balti riikide ülene advokaadibüroo ja see on ka õnnestunud. Saates kuuleb, kuidas ta seda tegi, kuidas luua meeskonnatööd soosiv ettevõttekultuur, mida on vanadel juhtidel õppida värsketelt ning kuidas juhtida tähttöötajaid ehk staare.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Lisaks Aku Sorainenile on sel korral finaalis Coop Eesti juht Jaanus Vihand ja Magnetic MRO juht Risto Mäeots.

Intervjuu Jaanus Vihandiga on juba eetrisse jõudnud ja seda saab kuulata siit.

Intervjuu Risto Mäeotsaga jõuab eetrisse 20. mail.

Selle aasta parim juht selgub juba 17. mail Pärnu juhtimiskonverentsil.

Kuula saadet:

https://raadio.aripaev.ee/episood/aku-sorainen-loi-andekaid-kulge-tombava-magneti