Kui suureks paisus Eesti rikkaimate meeste vara?

Olime sügisel konservatiivsed ja hindasime TransferWise’i asutajate Kristo Käärmanni ja Taavet Hinrikuse vara 250 miljoni euro kanti. Kui ettevõte on nüüd väärt 3,5 miljardit dollarit, paisub ka esimese mehe varandus maksimaalselt 600 miljoni euroni ja teisel 550 miljoni euroni, rääkis Äripäeva rikaste TOPi pikaaegne koostaja Raivo Sormunen tänases hommikuprogrammis.

Järgneb intervjuu Raivo Sormuneniga:

Äripäev hindas mullu sügisel TransferWise’i väärtuseks 1,6 miljardit dollarit. See on mitu korda väiksem summa kui eile selgunud 3,5miljardiline turuväärtus. Kust tuli selline vahe poole aastaga?

Rikaste TOPi koostamisel on erinevaid meetodeid, kuidas me rikkust välja arvutame. Selliste idufirmade puhul nagu TransferWise või Monese on hinnangud tegelikult päris täpsed, sest need põhinevad tehingutel. Kui ühel või teisel moel tehinguid nende aktsiatega toimub, saame teatud aja tagant ju teada, kui palju need ettevõtted väärt on. Esimene indikatsioon TransferWise’i kohta saabus 2015. aasta jaanuaris ehk juba nelja ja poole aasta eest, mil väärtus jõudis miljardi dollarini. Teine täpsem indikatsioon tuli 2017. aasta novembris novembris, mil oli viimane rahakaasamine. Siis jõudis hind 1,6 miljardi dollarini.

Mullu sügisel ma kaalusin, kas panna mingi koefitsent juurde, aga otsustasin jääda konservatiivseks.

Tegelikult on ettevõtte asutajad Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus nii või naa Eesti rikaste TOPi tipus, kus esimesel oli ligi 260 miljonit eurot vara ja teisel ligi 240 miljonit eurot. Nüüd on aga need summad ju ikkagi kordi ja kordi suuremad. Kui suureks võime nende rikkuse tänasel päeval hinnata?

Rikkust on tegelikult väga lihtne hinnata. Seekord pandi ettevõttele külge 3,5 miljardi dollariline hinnalipik, eelmine kord 1,6 miljardit dollarit ja vahe on umbes 2,5kordne.

Hinnanguliselt võiks siis Käärmanni rikkus olla umbes 600 miljonit ja Hinrikusel 550 miljoni juures. Suure tõenäosusega on nad ka sel aastal rikaste TOPi kaks esimest, kui keegi teine just ei üllata. Bolt näiteks, kes eelmisel aastal tublisti arenes.

See vahe on ikka tohutu, mis tuleks järele võtta.

Vahe on jah väga suur, aga selliseid hüppeid ikka tehakse. Toongi näiteks sellesama Bolti, mille hüpe oli eelmisel aastal meeletu ja väga suur üllatus Äripäeva jaoks ka. Vaatasin huvi pärast, et kui suur üllatus oli meeles TransferWise'i nn ükssarveks saamine 2015. aastal, mil Käärmann ja Hinrikus ka esmaskordselt rikaste TOPi etteotsa jõudsid. Enne selle uudise avalikuks tulemist ehk umbes aasta varem hindasime ettevõtte väärtuse umbes 200 miljoni dollari peale.

