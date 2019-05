Miks ei tohi palgata nutust juhti?

Juhiga defineeritakse ära tema meeskonna tase ja seetõttu peab juhi latt olema kõrgel, rääkis saates "Juhi jutud" juhtimiskonsultant Mait Raava. Foto: Eiko Kink

Juhtide latt peab olema kõrge, rääkis juhtimiskonsultant Mait Raava Äripäeva Raadio saates "Juhi jutud"

"Head noored tulevad väga hea juhi juurde ja seetõttu ei tohi võtta nutust või kasinat juhti," rääkis ta saates. Sellist juhti palgates defineeritaks ära tema meeskonna tase. "Hea juht, kes midagi ei tee ja on kõik ära delegeerinud, on eilne päev. Juht on tippspetsialist ja temalt on palju õppida, noored tahavad ta juurde tööle minna ning kasvavad temast üle," rääkis ta.

Seekordne saade "Juhi jutud" võtab kokku konkursi Parim Juht 2019 ja üldistab konkursi ning selle finalistide pealt, mis on Eesti juhtide töös kiiduväärt, kus on kasvuruumi ning mida on kogenud juhtidel õppida noortelt.

Seda teemat kommenteerivad coach Raimo Ülavere, juhtimiskonsultant Mait Raava ja Luminori privaatpanganduse Balti üksuse juht ning konkursi Parim Juht 2019 žürii liige Gunnar Toomemets.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit: