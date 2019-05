Selgus Eesti parim juht

Coop Eesti juht Jaanus Vihand. Foto: Andras Kralla

Äsja kuulutati Pärnu juhtimiskonverentsil välja selle aasta parim juht. Tänavu pälvis selle tiitli Coop Eesti juht Jaanus Vihand.

Konkursi žürii tõstis Jaanus Vihandi puhul esile seda, et ta on kaasajastanud konservatiivse tarbijate keskühistu, mille järeltulijal Coop Eestil on ambitsioonikas plaan jõuda järgmiste aastatega miljardikäibeni.

Suure eesmärgi suunas astutakse jõulisi samme ja viimastel aastatel on suure kaubandusettevõtte käive kerkinud viiendiku võrra.

Samuti on Vihand maaelu- ja koostöö eestkõnelejaid. „Coop ei ole ainult Jaanus Vihand. Coop on 5500 inimest,“ on Vihand öelnud. „Sünergias tekivad uued lahendused, mõtted ja ideed.“

Sel aastal plaanib Coop Eesti 20–30 miljoni eurost käibe kasvu ehk kogukäivet üle 600 miljoni euro.

Konkursi esikolmikusse jõudis tänavu veel omanimelise advokaadibüroo rajaja ja juht Aku Sorainen ja lennukihooldusettevõtte Magnetic MRO juht Risto Mäeots. Kokku esitati konkursile rekordiliselt 180 kandidaati.

Konkursi korraldavad Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Postimees ja Äripäev, Pärnu Konverentsid ning Luminor.

Žürii hindas parima väljaselgitamisel kolme asja: juhitava ettevõtte või organisatsiooni pikaajalised head tulemused, juhi eetilisus ja vastutustundlikkus ning juhi panus Eestile lisaks enda vastutada oleva organisatsiooni tegevusest laiemalt.

Eelmisel aastal pälvis tunnustuse Circle K juht Kai Realo.

Kuula intervjuud Jaanus Vihandiga: