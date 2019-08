Eesti juhte ootab ees tohutu muutus

Me ei pea leppima halva juhtimisega, leidis PARE juht Kärt Kinnas tänases hommikuprogrammis.

Silmapaistev juhtimine võiks olla midagi, millega Eesti paistab maailmas samamoodi silma nagu e- ja IT-lahendustega, leidis Personalijuhtimise Ühingu PARE juht Kärt Kinnas tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Seni personalitöö arendamisele keskendunud PARE hakkab tegelema Eesti juhtimiskvaliteedi parandamisega, et kannapööre teha. „Me ei pea taluma halba juhtimist,“ selgitas Kinnas.

Juhtimine peab tema sõnul arvestama majanduses ja tööturul toimunud muutusi. „Paljud Eesti juhid alustasid, kui Eesti oli odava tööjõu maa. Enam me seda ei ole. Kui inimesed ettevõttest lahkuvad, siis peaks küsima, miks see nii on,“ selgitas ta. „Eestil ei peaks olema kuvandit, et oleme jõmlusega juhtimiskultuuriga maa.“ Uuringute kohaselt jääb siinne juhtimiskultuur alla Euroopa keskmisele ja juhtimiskultuur on majandusarengu takistus.

Silmapaistev juhtimiskvaliteet on miski, millega võiks Eesti maailmas samamoodi silma paista nagu IT-valdkonna saavutused.

Intervjuus rääkis Kärt Kinnas, kuidas tunda ära, milline on ettevõtte juhtimiskultuur, kuidas juht oma tööd analüüsida saab ja mida juhtimiskvaliteedi parandamiseks tehakse.

Lisaks tuli hommikuprogrammis juttu sellest, et kui tavapäraselt mõõdetakse start up'i edu hokikepikujulise kasvukõvera ja miljardite teenimisega investoritele, siis sotsiaalse start up'i edu peitub mujal.

Changemakersi korraldusmeeskonna liikmed Kerly Piirsalu ja Merili Ginter rääkisid, milliseid sotsiaalse ettevõtluse vorme nad on aidanud ellu kutsuda ja millised edulood on Eestist kaugemalegi ulatunud ning mida nendelt õppida. Samuti oli juttu sellest, millised valdkonnad sotsiaalseid idufirmasid hädasti vajavad.

Kui juht ütleb, et ettevõtte eesmärk on teenida kasumit, siis see noort ei kõneta mitte kuidagi, selgitasid Kerly ja Merili hommikuprogrammis.

Kolmanda teemana tuli hommikuprogrammis juttu, millega tegeleb vabatahtlik, kes aitab pagulastel Eestis kohaneda. Hiljuti kutsus Johannes Mihkelsoni Keskus üles vabatahtlikuks astuma.

Uurisime JMK kultuuriprogrammi juhilt Dan Pritsilt, kuidas seesugune tegevus aitab pagulasi ja muudab ühiskonna sidusamaks ning kuidas praegune ärev aeg poliitikas nende tegevust mõjutab.

Millistest riikidest peamiselt Eestisse kolitakse, kui paljudest nendest on saanud ettevõtjad ning mida peab tegema, et pagulasest saaks ühiskonda rikastav elanik.

Hommikuprogrammi vedasid Tiina Saar-Veelmaa ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.