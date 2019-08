Ensto Enseki terviklik lähenemine tootmisettevõtte arendamisel

Juhtimiskonsultant ja koolitaja Jari Kukkonen (vasakul) ja Ensto Enseki tegevjuht Kaarel Suuk. Foto: Andres Laanem

Saates „Teabevara tund“ vestlevad Äripäeva tootmise juhtimise teabevara peatoimetaja Jari Kukkonen ning elektriseadmete ja -tarvikute tootja Ensto Enseki tegevjuht Kaarel Suuk. Saate teema on terviklik lähenemine tootmisettevõtte arendamisel.

Kaarel Suuki hinnangul on ettevõtte arenguteekonna vundament inimeste kaasamine – tuleb leida viise, kuidas töötajad oleksid muutustest huvitatud. Tootmisettevõtte puhul on olulisim Lean-juhtimise 5S-meetod (sorteeri, sea korda, sära, standardiseeri, säilita), mis loob aluse selleks, et oleks võimalik standardiseerida ja seejärel olukorda parandada. Ensto Ensek on sel moel suutnud vähendada tootmiskadusid umbes kahe töötaja töötundide jagu aastas.

Muuhulgas tuuakse näiteid efektiivsuse parandamisest war-room meetodil, kadude vähendamisest, parendusprojektidest ja ennetavast hooldusest tootmisettevõttes.

Kuula saadet siit: