Kinnisvaraguru tarkused, peaministri lõputu õudus ja kuum kartul nimega pension

Üürimajade uusarendus Sõle tänaval. Foto: Liis Treimann

Viimase nädala Äripäeva Raadio populaarsematest saadetest saab näiteks teada, miks puuküürnik on üüriäris paratamatu, kas Rain Lõhmus trollis ühe oma ettepanekuga Isamaa juhti Helir-Valdor Seederit, millise lõputu õudusega pistab rinda peaminister Jüri Ratas ja kuhu panna pensioniraha ning paljust muust.

Siin on nädala 5 kuulatumat saadet Äripäeva Raadios.

1. Investor Toomase tund: kuidas investeerida ärikinnisvarasse

Toomase portfellis pole küll ühtegi korterit, kuid paljudel eestlastel on investeeringukorter või soov seda soetada. Vastuse saavad küsimused, kuidas head korterit leida, kas seda on mõistlik osta ettevõtte alt või eraisikuna, kas pigem renoveeritud korter või teha ise remonti ning kas maaklerit ja haldusfirmat on vaja. Lisaks arutleme kuidas leida üürilisi, mis juhtub, kui üüriline osutub suliks ja kas puuküürnik on igapäevane nähtus kinnisvara investori elus.

Oma kogemusi ja nippe jagab investor Kaspar Kissa, kes vaid viie aastaga on kasvatanud endale 19 korterist ja 1-st üürimajast koosneva kinnisvaraportfelli, mille üüritootlus on ca 15% aastas.

Saadet juhib Anu Lill.

Kuula saadet siit:

2. Ettevõtlusraadio: Eesti elektroonika on kasutusel maailmakuulsates toodetes

Investoriteliidu saates tuleb juttu elektroonikatööstustest ja sellest, kus selle valdkonna tooteid kasutatakse. Me küll ei näe Eesti elektroonikatooteid poelettidel, kuid siin tootetud detaile on palju peidus maailmas müüdavates masinates, transpordivahendites ja tarkades seadmetes. Sellest, kuidas läheb elektroonikatööstusel praegu ja mida toob tulevik, räägib elektroonikatööstuse liidu tegevjuht Arno Kolk.

Saatejuht on Mart Opmann.

Kuula saadet siit:

3. Äripäev Eetris: kas lõputu õudus või õudne lõpp?

Nii võib küsida järjekordse lahvatanud ja valitsust puudutava skandaali kohta. Seekordses saates tuleb juttu, kes Elmar Vaheri ja Mart ning Martin Helme konflikt käivitab peaminister Jüri Ratase ja ta langetab olulised ning vajalikud otsused?

Samuti tuleb juttu sellest, mida teha oma pensionirahaga, miks keegi ei käi T1 keskuses ja kas meil peaks olema kahju, kui Baltika börsilt lahkub? Lisaks kõneleme sellest, kas Eesti leitud viis miljonitrahvist pääsemiseks väärib tunnustust või on tegu piinliku jokitamisega?

Neil ja teistel nädala olulistel teemadel arutavad saates Äripäeva ajakirjanikud Rivo Sarapik, Liina Laks ja Viivika Rõuk.

Kuula saadet siit:

4. Maksu- ja tolliamet annab nõu: kuidas hakatakse ettevõtetele nende käitumist peegeldama?

Maksu- ja tolliametil on juba pikka aega olnud käsil suured arendusprojektid, mis peaks juba alates septembrist ka ettevõtete ja selle esindajate igapäevaelu muutma.

Esmalt kõneleme e-maksuameti uuest keskkonnast ehk uuendatud kujunduse ja struktuuriga töölauast, mis on äärmiselt tähtis abivahend kõigile raamatupidajatele, aga vajalik ka eraisikutele ja ettevõtjatele.

Saate teises pooles räägime maksukäitumise hinnangute e-teenusest, mille abil hakkab ettevõtja saama maksuametilt infot ja hinnanguid oma maksukäitumise kohta.

Neil teemadel on kõnelevad maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Triin Raaper ja maksuauditi osakonna juhataja asetäitja Eilike Pruul. Saadet juhib Birjo Must.

Kuula saadet siit:

5. Poliitikute töölaud: mida teeksid pensionirahaga Rain Lõhmus ja Kaspar Oja?

„Minu plaan on parem kui Seederi oma,“ ütles LHV Panga asutaja ja suuromanik Rain Lõhmus saates, kus debateeris pensionireformi teemal Eesti Panga ökonomisti Kaspar Ojaga. Saate teemaks oli Rain Lõhmuse välja käidud idee, mida ta nimetab Friedman-Lõhmuse plaaniks. See seisneb selles, et vabatahtlikuks ei peaks tegema vaid teise pensionisamba, vaid ka esimese. Kuna riigil esimeses sambas raha reaalselt ei ole, siis makstaks sambast väljujatele hoopiski võlakirjades, mille saab igaüks realiseerida nii kuidas ise tahab. Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja hinnangul ei ole selline plaan realistlik.

Samas Lõhmus peab lähenemist palju paremaks versiooniks kui seda, mille täna käis välja valitsus. Kuula saatest, miks. Muuhulgas kuuleb saates ka soovitusi, mida Oja ja Lõhmus soovitavad teha – kas väljuda teisest pensionisambast või ei ning kui jah, siis mida selle rahaga tegema peaks.

Saatejuht on Eliisa Matsalu.

Kuula saadet siit: