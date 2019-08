Indiast ei saa juba praegu mööda vaadata

Esmaspäevases hommikuprogrammis rääkisime majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Viljar Lubiga Indiast.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Viljar Lubi arvab, et India tähtsus kasvab ning sinna tasub oma aega ja raha investeerida. Foto: Prabhat Kumar Verma / ZUMA Wire / Scanpix

Lubi rääkis, millised on Eesti ettevõtjate ärisuhted Indiaga ja kuidas selle kiiresti kasvava majandushiiglasega veelgi paremat koostööd teha. Kuigi Indiat ei saa tema sõnul Hiinaga veel võrrelda, ei saa juba praegu Indiast mööda vaadata. "India tähtsus on kümne aasta pärast kindlasti juba hoopis teine, kui ta on täna," ütles Lubi.

Lisaks võtsime kokku Balti börsifirmade kvartalitulemused ja uurisime, missugustel firmadel läheb hästi ning millisest sektorist tasuks investoril igal juhul eemale hoida.

Sellest käis stuudios kõnelemas Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma, kelle sõnul Swedbanki makroanalüütikud veel majanduse jahenemist ei ennusta, kuid hoo raugemist küll. "Mina võtan oma ootused nendelt," sõnas ta.

Juttu tuli ka kurioossest juhtumist Tallinna börsil, millest investoritel on nii mõndagi õppida. Nimelt tühistati prospekti segase sõnastuse tõttu kogenud börsiinvestori Andres Lume Baltika aktsiate märkimiskorraldus.

Mis täpsemalt juhtus ja kuidas olukord lahenes, sellest käis rääkimas Äripäeva börsiajakirjanik Anu Lill.

