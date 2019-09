Biolisandi tekitatud kahjusid kindlustus ei korva

Kõik, mis puudutab vedelike autosse kallamist, on praegu kindlustusvõtja enda asi, ütles Ultima Kindlustusmaakler OÜ juht Janek Ploom Äripäeva raadio saates "Autosõbrad eetris". Foto: Tõnu Tramm

Kui sõidukil tekib pärast pikemat seismist biolisandiga kütuse tõttu probleemid, on see kindlustusseltside vaatepunktist autoomaniku enda mure, tunnistas Ultima Kindlustusmaakler OÜ juht Janek Ploom Äripäeva raadio saates "Autosõbrad eetris".

"Üldjuhul on kindlustusseltside suhtumine selline, et kõik, mis puudutab vedelike autosse kallamist, on üheselt klindlustusvõtja vastutus. Näiteks tangitakse paaki bensiini asemel diislikütust või vastupidi. Sellest tekkivaid kahjusid kindlustus ei korva. Samamoodi suhtutakse ka biolisanditest tekkida võivatesse probleemidesse," ütles Ploom, kes nentis, et olukorras, mil tarbija teeb kõik õigesti, on see ilmselgelt ülekohtune.

"Kui nüüd tõepoolest juhtub, et sellised olukordi tekib palju, siis peab ilmselt siin midagi muutuma. Tehnilise rikke kindlustusi nii mõnedki seltsid juba pakuvad ja näiteks käigukaste on selle raames juba päris mitu välja vahetatud. Tingimusel, et auto on korralikult hooldatud ja klient suudab seda tõestada," rääkis Ploom.

"Ma ei tea, kas on kusagil tanklas kirjas üheselt mõistetavaid viiteid, kui kauaks ma tohin seda kütust paaki jätta vms. Ehk kust täpselt see vastutuse piir jookseb? See on mulle endale ka väga huvitav, mis sellisel juhul saama hakkab. Võimalik, et enne peab tekkima selleteemaline riigikohtu lahend, et tuua sellesse küsimusse õigusselgus."

Saates lahkasid saatejuhid Tõnu Tramm ja Hindrek Männik koos saatekülalise Janek Ploomiga veel paljusid teisigi sõidukikindlustuse olulisi detaile. Kaasa arvatud seda, kuidas suhtuvad kindlustusseltsid õnnetustesse elektritõukeratastega, kas noore inimese auto vanemate nimele kirjutamine soodsama kindlusmakse nimel on mõistlik tegevus ja palju muud.

Samuti võeti kokku augustikuu uute sõiduautode müük, anti soovitusi, kuidas ohutult sügisesse sisse sõita jpm.

Kuulake saadet siit: