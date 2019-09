Kuidas kasutada argumenteeritud juhtimist koolis?

Järveküla kooli direktor Mare Räis rääkis saates, et argumenteeritud juhtimine on ka koolijuhtimise puhul väga oluline. Foto: Erakogu

Argumenteeritud juhtimine on oluline tööriist ka koolijuhtimisel ja see aitab luua head töökultuuri, rääkis Järveküla kooli direktor Mare Räis Äripäeva raadiosaates "Argumenteeritud juhtimine".

Sügishooaja esimese saate külaline on kolmandat õppeaastat alustanud Järveküla kooli direktor Mare Räis, kes räägib oma kogemusest uue organisatsiooni ülesehitamisel. Järveküla kool on hea näide sellest, kuidas ehitada nullist üles arutlev ja argumenteeritud otsustega organisatsiooni.

Mida see praktikas tähendab ja milline see protsess on olnud? Kuidas töötajad sellega kaasa lähevad ja milline on nende roll?

Saatejuht on Siim Vahtrus. Saade valmib koostöös SpeakSmardiga.

