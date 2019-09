Kas jämesoolevähist on pääsu?

Jämesoolevähki haigestutakse üha enam, samas on see haigus, mis on ühtaegu nii ennetatav kui ravitav eeskätt tänu varasele avastamisele ja sõeluuringutele. Kuula, keda see haigus ohustab ja kuidas seda ennetatakse.

Vasakult: Külli Friedemann, dr Vanda Kristjan Foto: Tuuli Seinberg

Saates "Eetris on Tervisekassa" räägivad perearst dr Vanda Kristjan ja Haigekassa Esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann jämesoolevähist, mille levimus paraku kasvab Eestis. Et haigus kulgeb piki aastaid sümptomiteta, on parim võimalus selle ennetamiseks sõeluuringud.