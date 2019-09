Kelle vara väärtust on keeruline hinnata?

Täna ilmus taas Äripäeva koostatud Rikaste TOP väljaanne. Foto: Äripäev

Saates „Kuum tool“ räägivad täna ilmunud Äripäeva Rikaste TOPi koostajad Raivo Sormunen ja Aivar Hundimägi, miks on esikümne vara väärtus aastaga kasvanud üle 60%, milliste ettevõtjate vara on keeruline hinnata ning kelle nimel oleva vara omanik võib olla keegi teine.

Selgitatakse ka edetabeli koostamise metoodikat ning miks on viimasel ajal juhtunud sageli nii, et ettevõtte müügihind on märgatavalt kõrgem Äripäeva rikaste edetabeli hinnangust.

Kuula saadet siit: