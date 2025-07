Tagasi ST 31.07.25, 15:09 Naudi suve maitsekalt – professionaalsed lahendused sinu aeda suitsuahjude, Naudi suvel söögitegemist õues ja avasta uusi rikkalikke maitseid, mis valmivad elaval tulel. Sixdays on kodumaine grillide vokkpannide ja lõkkealuste tootja, kelle tootevalikust leiab kvaliteetsed ja funktsionaalsed abilised koduaeda, et hõrgud road saaksid rõõmustada nii perekonda kui sõpru.

Rõhk mugavusel ja kvaliteedil

Sixdays toodete peamine eelis on kasutusmugavus – detailideni läbimõeldud disain teeb kokkamise koduaias nauditavaks. Kiirel suvisel ajal, kui rohked seltskondlikud üritused pakuvad meelelahutust, on koduaed või suvila ideaalne koht taastumiseks ja patareide laadimiseks. Maitseelamusi saab seejuures luua lihtsa vaevaga, kui kasutusel on käepärased ja kvaliteetsed abivahendid.

Sixdays on oma tooteid luues pidanud silmas seda, et üks toode lahendaks korraga ka kõik probleemid, mis ta kasutaja jaoks tavapäraselt kaasa toob. Grillima või vokirooga valmistama hakates tekib koheselt mure, kuhu ma panen kõik maitseained, kastmed, soojapotid ja “tööriistad”. Sixdaysi meeskonnal on vastus valmis enne, kui küsimus tekkida jõuab!

Suitsuahi – tõsta värske suitsukala suvisel toidulaual aukohale

Suitsuahjusid valmistab Sixdays kahes erinevas suuruses – väiksem on paras keskmisele kodukasutajale ning suurem disainitud spetsiaalselt tuulehaugide ja angerjate riputamiseks. Suurim eelis teiste turul pakutavate suitsuahjude ees on kahtlemata gaasiseadme lisamise võimalus. Kuigi ahju võib vanameistri kombel kütta ka puudega, tagab gaasiseade ühtlase temperatuuri kogu suitsutusprotsessi vältel ja teeb temperatuuri reguleerimise imelihtsaks. Samuti ei ole gaasiseadmega põhjust ahju pidevalt jälgida, vaid kala, kana, liha võib ahju “unustada”, kuni on aeg see välja võtta ja sööma asuda.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Suitsuahjud

Tänu kahekambrilisele süsteemile gaas toiduga kokku ei puutu ja topeltseinad tagavad kuumuse ühtalse jaotumise küpsetuskambris ning tulemus on parajalt mahlane. Abilauad suitsuahju mõlemal küljel teevad lihtsaks ahju mineva toidupoolise ettevalmistamise ja ka serveerimise.

Võimalusi erinevate maitsete katsetamiseks on tohutult – klassikaline lepasuits on alati kindla peale minek, kuid julgemad võivad katsetada ka õuna-, kirsipuru või miks mitte viskivaadist suitsutusklotsidega.

Klassikaline söegrill, mis ei vea sind kunagi alt

Kuigi keraamilised grillid on teinud viimastel aastatel tõelise võidukäigu, jõuab meie juurde üha enam neid kliente, kes küsivad klassikalist söegrilli , millel valmib just see kõige autentsem šašlõkk.

Söegrill

Mahlase ja ühtlaselt küpsenud tulemuse saavutamisele aitavad kaasa spetsiaalsed sisselõiked grillvarrastele ning küpsetusrestidele. Eraldi tooksime välja grillresti reguleerimise võimaluse – 4 erinevat kõrgust tagavad sobiva küpsetustemperatuuri kõigele, mis grillimist ootab.

Ühtlasi moodustab Sixdays grill koos tööpinna ja hoiustamisruumiga justkui lihtsa miniköögi, kuhu mahuvad ka kõik grillimiseks vajalikud abivahendid. Stiilsed rattad annavad võimaluse grilli mugavalt liigutada.

Lõkkealus – tõeline pilgupüüdja või praktiline grillimisvõimalus

Sixdaysi lõkkealuste valikust leiab lemmiku nii see, kes soovib lihtsalt nautida õdusat õhtut tule ääres kui ka see, kes kuumal söel korraga maitsva roa valmistada tahaks.

Tuulekaitsega lõkkealus

Lõkkealus kõrgusreguleeritava grillresti ja kaanega

Artikkel jätkub pärast reklaami

Potid ja pannid

Lahendust pakume ka neile, kel lõkkease endal olemas, kuid grillrest puudu – meie Argentiina grill on kohandatav iga suurusega tuleasemele.

Lõkkealus Argentiina grilliga

Vokkpanniga on suurema seltskonna toitlustamine kiire ja lihtne

Vokkpannide kasutamine on levinud viis suurema seltskonna toitlustamiseks aiapidudel. Taaskord nägi aga Sixdays meeskond siin probleemi – maitseküllase vokiroa valmistamiseks on vaja nii õlisid, kastmeid kui maitseaineid, kuhu need panna?

Ka vokkpanni külgedel on funktsionaalsed abilauad pudelihoidjate ja riputuskonksudega, et labidad, tangid ja kahvlid kohe võtta oleks. Samuti on meie vokkpannile võimalik lisada kaas, mis päästab ootamatu vihmahoo eest pannil särisevad köögiviljad ning hoiab toidu soojas ka nende jaoks, kes hiljem saabuvad.

Vokkpann

Personaalsed lahendused sinu aeda

Sixdays meistrite jaoks on custom-made lahendused need kõige põnevamad! Kui sul on väliköök, mis on pikalt oodanud ideaalselt sobituvat suitsuahju või soovid tellida näiteks suure lõkkealuse, kuhu on sisse lõigatud talu nimi või ettevõtte logo, siis see ei ole meie jaoks mingi probleem. Meie inseneride kogemus ja täpsed tootmistehnoloogiad teevad sinu unistused võimalikuks!