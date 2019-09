Kuidas ühtlustada teadmisi terves ettevõttes?

E-õpe on juhile üks kaasaegsetest võimalustest ühtlustada ettevõttes oma töötajate teadmisi ja uusi töötajaid kiiresti pardale aidata, räägitakse raadiosaates "Argumenteeritud juhtimine".

Viimast kasutab Seesam Insurance AS, kes on endale koostöös sotsiaalse koolitusettevõttega SpeakSmart välja arendanud uute töötajate sisseelamisprogrammi e-õppe. Saates on külas Seesam Kindlustuse personalijuht Triin Jänes ja turundusjuht Tiia Prööm, et rääkida kuidas toimus programmi väljaarendamine, mida annab e-õppe kasutamine juhile ning millised on selle tugevused ja nõrkused.