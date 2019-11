Kuidas ehitada üles presentatsiooni, mis müüb?

Urmas Kamdron ja Silver Rooger. Foto: Äripäev

Saatesarja kaheksandas osas oleme jõudnud müügiprotsessi faasi, kus kliendi kaardistamisest kogutud sisendi põhjal tuleb teie toote/teenuse väärtusi kliendile presenteerima hakata.

Kuidas luua selline esitlus, et klient saaks kätte talle otsustamiseks vajaliku info talle sobival kujul? Millised on esitluse olulised komponendid ja lihtne mudel, mida järgida? Millised on levinud vead, mida tuleks vältida? Lisaks head näited, et konteksti paremini mõista ja oma valdkonda sobitada.

Stuudios on Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

