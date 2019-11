Äripäev eetris: miks riik meist kõike teada tahab?

Eile kandis Äripäeva juhtkiri pealkirja "Peatage hotelliäri moonutav orwellilik turse", viidates et turismiseaduse muudatusega loodav majutusteenuse andmekogu seab eesmärgiks turvalisuse, aga seda privaatsuse karmi riive hinnaga. Foto: Anti Veermaa

Mis põhjustab seadusloomes kalduvust laiendada inimeste andmete kogumist ja miks meelitavad andmekogud ligi ametkondi, sellest rääkisime nädalat kokkuvõtvas saates "Äripäev eetris". Millal tohib rääkida politseiriigist ja mis asi on kvantjälitamine?

Samuti rääkisime sellest, kas huvide konfliktis osalejad on seda teinud ka pahatahtlikult ning miks populistidel "soode kuivendamine" välja ei tule. Kas poliitikute huvide konflikti skandaalid on ülepuhutud või väärivad veelgi kiiremat meediareaktsioon? Millal paistavad reformide juures välja juba konkreetsete ärimeeste huvid ja kui kaua peab magama kivist voodis? Mida selle all silmas pidasime, kuuleb aga juba saatest.

Turismiseadusest, riigikogu liikmete ja ministrite skandaalidest ning apteegireformist kõnelesid Äripäeva ajakirjanikud Jaanus Vogelberg, Kristjan Pruul ja Neeme Korv.

