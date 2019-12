Proovigem raiskamist piirata

Äripäeva raadio teisipäevase hommikuprogrammi läbiv teema oli vastututustundlik tarbimine ja turundus.

Rimi Eesti vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats jagas nippe, kuidas vastutustundlikult turundada ja toitu mitte raisata. Foto: Andras Kralla

Külas oli Rimi Eesti vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats, kellega rääkisime toidu raiskamise vähendamise võimalustest.

Miltton New Nordicsi partneri Annika Arrasega rääkisime sellest, kuidas saavad ettevõtted vastutustundlikult käitudes suuremat kasumit teenida.

Omniva pakiäri valdkonna juht Andre Veskimeister andis aasta tagasi Äripäeva raadio otse-eetris paar lubadust klienditeeninduse ja pakkide kättetoimetamisega seotud probleemide lahendamiseks. Nüüd andis Veskimeister kõigi kuulajate ees aru, kuidas lubaduste täitmine on edenenud. Lisaks rääkisime jõuluaegsest tipphooajast Omnivas.

Veel vaatasime üle äsja ilmunud ajakirja The Economist erinumbri "The World in 2020" – milliseid ennustusi riikidele ja eri ärivaldkondadele selles tehakse.

Stuudios olid saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Indrek Mäe.