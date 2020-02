"Arvatakse, et teeme pulli ja vaatame, mis juhtub. No ei ole nii"

"Üks mu tuttav ütles, et te teete tööd ainult õhtuti ja öösel ja et ta ei tahaks niimoodi töötada," rääkis Riina Einberg start-up-maailma müütide kohta. "Näiteks on küsitud, et te kogu aeg seal peate pidusid, aga millal te tööd teete?" Foto: Shutterstock