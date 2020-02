"Kui sa just Zuckerberg või Villig pole, siis võta aega"

Bolti, endise nimega Taxify, asutaja Markus Villig. Foto: Andras Kralla

Idufirma tegemine on maraton, mitte sprint, ning enne alustamist tasuks uurida, mis on teiste inimeste ja ettevõtete probleemid, rääkisid iduettevõtjad tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

"Inimestel, kes tahavad ise oma äri edukalt kasvatada ja kes ei ole sündinud talendid nagu Mark Zuckerberg või Markus Villig, tasub tegelikult võtta aega ja koguda kogemusi," rääkis rahapesu tõkestamisega tegeleva idufirma Salv asutaja Taavi Tamkivi kolmandas idurubriigi saates.

Tamkivi rääkis, et teda ennast on väga palju aidanud see, et ta on töötanud andmeteadlasena, matemaatikuna ja tootejuhina erinevates suurtes või väga kiirelt kasvavates ettevõtetes. Näiteks on tal kogemusi rahapesu tõkestamisega Skypes ja TransferWise'is.

Idufirmade rubriigi kolmandas saates rääkisime sellest, mis on peamised omadused, mis peaks ühel start-upper'il olemas olema, et läbi lüüa. Teemas selguse saamiseks aitasid kaasa Startup Juhtide klubi liikmed Riina Einberg, Kristi Hakkaja, Priit Kaasik, Erki Lipre, Taavi Tamkivi ja Martin Villig.

