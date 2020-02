Idufirma tegemine on nagu ristsõna lahendamine

Kindlasti ei tasu olla start-upper lihtsalt sellepärast, et loodad raha saada, rääkis Riina Einberg, kes valiti hiljuti Startupijuhtide Klubi poolt aasta panustajaks. Foto: Raul Mee

Idufirma alustamine tähendab ennast kümneks aastaks ette broneerimist, palju teadmatust, aga ka ootamatuid emotsionaalseid üllatusi.

Idufirmade juhid vastasid hommikuprogrammi rubriigi neljandas ja viimases osas küsimustele, mis paneb neil endil kogu selle asja juures silmad särama ning mida peaks üks tulevane idufirma juht enda käest küsima, enne kui selle teekonna ette võtab.

"Kõige parem soovitus, mida ma olen ise kuulnud, on see, et küsi endalt, kas sa saaksid jätta selle tegemata. Nii nagu sa ei saa jätta võib-olla ristsõna lõpuni lahendamata, sest see on lihtsalt nii huvitav. Siis tasub teha," vastas Boltile, Monesele ja Skypele hoogu andnud Riina Einberg.

Teemas selguse saamiseks aitasid kaasa Startupjuhtide Klubi liikmed Riina Einberg, Kristi Hakkaja, Priit Kaasik, Erki Lipre, Taavi Tamkivi ja Martin Villig. Kuula idurubriigi neljandat osa siit:

