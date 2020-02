Jätkusuutlik ettevõtlus on kasulik

Estanci jätkusuutlikkuse koordinaator Erika Pihl ning Neste Eesti juhatuse liige Ülle Tamm. Foto: Äripäev

Saates "Ärikliendid roolis" võetakse luubi alla jätkusuutlik majandustegevus, millest rääkides ollakse sageli arvamusel, et see on pigem maailma suurkorporatsioonide teema, millega siinsed tütarettevõtted on lihtsalt sunnitud kaasa minema ning sellele päris palju raha kulutama. AS Estanc on tõestanud, et tegelikkus on täpselt vastupidine.

Stuudios on Estanci jätkusuutlikkuse koordinaator Erika Pihl ning Neste Eesti juhatuse liige Ülle Tamm.

