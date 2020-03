Mõjuka finantsjuhi edu saladus

TalTechi ärikorralduse instituudi finantsaruannete analüüsi vanemlektor Paavo Siimann (vasakul) ja majandusajakirjanik Villu Zirnask. Foto: Andres Laanem

„Teabevara tunniˮ finantsjuhtimise teemalises saates on fookus sellel, mida oodatakse finantsjuhilt, millised omadused ja teadmised on vajalikud edukaks finantsjuhtimiseks ning millised uued tuuled puhuvad finantsmaastikul.

Saatekülalised on TalTechi ärikorralduse instituudi finantsaruannete analüüsi vanemlektor Paavo Siimann ja majandusajakirjanik Villu Zirnask, kes on finantsjuhtimise teabevara ja finantsjuhtimise infolehe peatoimetaja. Saadet juhivad Äripäeva teabevara toimetaja Kai Koks ja Finantsuudised.ee juht Bret Metsküla.

Järjest rohkem oodatakse finantsjuhilt seda, et ta oleks äripartner. Hea finantsjuht pöörab tähelepanu sellele, milliseid sisemisi reserve võiks ettevõte kasutusele võtta, oskab teha võrdlusanalüüsi konkurentidega, teeb kõik ettevõtte väärtuse kasvatamiseks ning on oluline meeskonnaliige juhtimisotsuste langetamisel. Vajalikud on ka IT-teadmised ja meeskonnajuhtimise oskus. Selleks, et ettevõte oleks edukas, tuleb finantsjuhil hakkama saada nii inimeste kui ka numbrite juhtimisega.

Olulised uued suunad on jätkusuutlik finantsjuhtimine ja vastutustundlik investeerimine. Kasum ei tohiks olla ettevõtte ainus eesmärk. Ettevõtte peamine eesmärk on areneda: lahendada kasumlikult maailma, ühiskonna ja inimeste probleeme. Raamatupidajatel ja finantsjuhtidel tuleb valmis olla selleks, et mida aasta edasi, seda enam peavad nad hakkama ettevõtte arvepidamises ja rahastamises avama keskkonnasäästlikkuse aspekti.

Kuulake saadet siit: