Need 10 sammu kahekordistavad su tulemuse

Dominate Salesi meeskond. Foto: Dominate Sales

Saate esimene aasta on täis saanud ja teeme kiire kokkuvõtte sellest, mida kuulajad kasulikku on leidnud. Kellel selge eesmärk aastaks 2020 veel defineerimata, siis on viimane aeg see koos saatesarjaga paika panna.

Võtame kokku ka saatega paralleelselt toimunud Ambitsiooni programmi. Neljast programmiga alustanud inimesest on alles üks, kelleks on Rain Laanemets. Rain müüb soojuspumpasid ja nendel põhinevad lahendusi. Tema müük on programmiga liitumise hetkest kasvanud 1,5 korda. Rain annab ülevaate, kuidas tal läinud on ja kellele ta programmi soovitab. Selgub, mis on olnud olulised mõistmised ja enesearengu verstapostid.

Saatejuhid on Dominate Sales OÜ müügitreenerid Silver Rooger ja Urmas Kamdron.

Saadet toetab Dominate Sales.

