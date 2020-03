Töötu disainer lahendab maskipuudust: 100 firmat oleks kohe valmis alustama

Eesti Disainerite Liidu juht Ilona Gurjanova. Foto: Andras Kralla

Eesti Disainerite Liidu president Ilona Gurjanova on mures, et Eesti loomemajandus on hukule määratud. Rääkisime temaga Äripäeva raadio hommikuprogrammis, mida saaks teha selleks, et sektor ellu jääks.

Tööta disainerid võiksid aidata näiteks vajalikke kaitsemaske toota. 100 firmat oleks kohe valmis alustama.