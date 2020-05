Linnaaiandus kui kriisiaja teraapia

Küpsev tomat. Pilt on illustreeriv. Foto: Valery Matytsin, TASS

Linnaaiandusega tegelemine võib olla suurepärane võimalus mõtted kriisiaja muredelt eemale saada ja tunda kuskilgi, et miski on sinu kontrolli all, leiab Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi keskkonnakorralduse lektor Piret Vacht.

„Milline taim kasvab, milline mitte. Milline taim on kastetud, milline ei ole,“ tõi ta näiteid sellest, mis on aias inimese enda teha või suunata. „Iga väikest liigutust aias võib käsitleda teraapia vormina.“

Tänapäevasest linnaaiandusest ning selle kasuteguritest räägib Vacht pikemalt seekordses saates „Eetris on Tallinna Ülikool“. Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

Kuula saadet siit: