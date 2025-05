Tagasi 01.05.25, 11:00 Menuka debüüdi teinud režissöör: Eesti filmis tuleb varsti vaikus või lausa pohmell Selle aasta algus oli Eesti filmis rõõmustavalt rikkalik. “Nende seas olid filmid, mis olid tegelikult arenduses juba neli aastat tagasi, võtted olid enamikul kaks aastat tagasi,” ütleb aga “Fränki” režissöör Tõnis Pill, et nüüd ähvardab uute filmide väljatulekusse saabuda vaikus.

Režissöör Tõnis Pilli sõnul oli teismeliste poistega filmi teha väga tore. “Roppusi teavad nad paremini kui täiskasvanud ja nad on ropendamisega palju leidikumad. Me ei pidanud neid sellega aitama,” ütles Pill.

Foto: Liis Treimann

“Loodame, et me tuleme tervislikult sellest pohmellist välja,” nendib Pill lisaks.

Lahjem filmiaeg võib teha murelikuks. Hoolimata sellest, et kodumaiste filmide tase on järjest tõusnud, on jäänud nende rahastamine osakaalult ikkagi väikseks. Paljud filmitegijad kritiseerivad, et Eesti riik toetab proportsionaalselt rohkem teatrit, kuigi filmil on suurem rahvusvahelise edu võimalus.

Edulood, nagu “Fränk”, võiksid tuua veel enam tähelepanu, et Eesti film on meie oma loo ja kultuuri jutustajana mõttekas koht, kuhu kultuuri arendamiseks investeerida. Tõnis Pill rääkis oma debüüdi valmimisest Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.

“Fränki” filmi esilinastusest on üle kuu aja möödas, aga filmil läheb märkimisväärselt hästi. Isegi kuu hiljem. Kuidas te seda ise hindate?

Meil läheb väga hästi. Me arvasime alguses, kui film välja tuli, et ilmselt kaks nädalat on tihedamat ringi käimist, artikleid, saateid ja seejärel see raugeb, sest numbrid raugevad reeglina pärast kaht nädalat. Aga nüüd tuleb välja, et kuu aega hiljem meil on käidavus stabiilne. Me ei osanud sellise eduga arvestada ja me oleme äärmiselt õnnelikud.