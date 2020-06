Endine õiguskantsler: demokraatiat ohustab karantiin

Jurist ja endine õiguskantsler Allar Jõks. Foto: Liis Treimann

Paari aasta pärast võib Eestis demokraatia olla karantiinis, leiab jurist ja endine õiguskantsler Allar Jõks.

Jõks rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et kui erakondade rahastamise kontrolli muudatus ehk senise komisjoni laialisaatmine ja vastava ülesande andmine riigikontrollile jõustub, siis võib juhtuda, et "me avastame end paari aasta pärast olukorras, kus demokraatia on karantiinis".