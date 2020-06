Tallinna Sadama finantsjuht: kruiisiturismi ei saa maha kanda

Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid Foto: Liis Treimann

Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid ei nõustu seisukohaga, et koroonakriis pani kruiisiturismile põõna, millest see enam ei taastugi.

„Täna seda maha kanda on selgelt liiga vara,“ lausus ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Raid möönis, et kruiisiäris tehakse praegu suuri pingutusi, et muuta selline puhkamisviis võimalikult ohutuks.