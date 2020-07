Ehitaja vigu kindlustus kinni ei maksa

Foto: Foto: Unsplash

Kodukindlustusest kõnelevas saates räägib PZU Kindlustuse tootejuht Kristo Õunapuu, millised on kindlustuslepingu välistused.

Näiteks katuse tormikahjustust kindlustus ei hüvita, kui on tegemist ehitaja veaga või on kasutatud praakmaterjale. Uurime, millises seisukorras maju on üldse võimalik kindlustada ja kas kindlustada saab ka keskmisest vanemaid hooneid.

Saatest ei puudu ka üldine ülevaate, milliste riskide vastu saab kodumajapidamist kindlustada ning millist kodu juurde käivat vara kodukindlustus katab.

Saatejuht on Lauri Leet.