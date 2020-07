Kriis teeb Eesti autopesu idufirmale suure teene

Liikuvat autopesu pakkuv idufirma UpSteam juht Martin Kristerson selgitab intervjuus, miks ta kriisi pärast tänulik on. Foto: Andras Kralla

"See oli täpselt, mis meil vaja oli. Märja kalaga vastu nägu," selgitas UpSteami juht Martin Kristerson Äripäeva raadiole antud intervjuus. See pani tema sõnul ettevõtjaid oma ärisid üle vaatama ja hindama, mis on ettevõtte tugevus.

Investeerimisfestivalil salvestatud intervjuus on veel juttu sellest, kuidas UpSteami teenust on lihtne kopeerida, kuid selle kasumlik äri on hoopis midagi muud, kuidas UpSteam kriisi ajal Poola turule laienes ning mida head praegune pöördeline aeg veel kaasa toob.