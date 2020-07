Kiuslikke naabreid ei tohi korterit müües mainimata jätta

Advokaadibüroo Lindeberg vandeadvokaat Karin Ploom. Foto: Erakogu

Vandeadvokaat Karin Ploom advokaadibüroost Lindeberg annab saates nõu, kuidas korrektselt müügilepingut vormistada.

Ka näiteks auto või kinnisvara müügikuulutus on osa müügilepingust ja seega peab kuulutust koostades väga hoolas olema. Karin Ploom räägib juhtumitest, kus näiteks kiuslike naabrite mainimata jätmine müügitehingu käigus on osutunud suureks probleemiks ja et auto kütusekulu näitamisel ei saa alati tehase andmeid usaldada.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: