Uuring: jah, ka naine teeb ettevõtet raha pärast

Foto: Anti Veermaa

Eesti naisettevõtjate seas tekitab arutelu, et neid kujutatakse kui rahast mittehoolivaid ettevõtjaid, kuid tegelikult on vastupidi, ütles uuringut läbi viinud Äripäeva ajakirjanik Linda Eensaar.

Eensaar rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et Eesti naisettevõtjaid nähakse tavaliselt kogukonna või pere hüvanguks töötavate ettevõtjatena. "Eesti naisettevõtjad Eesti Naisinvestorite Klubis jõudsid selleni, et naised võivad ka teha asju raha pärast. See on kõige viltusem kõverpeegel, mis mulje on jäänud," märkis Eensaar.