Parempoolsed lõid Isamaa rahastajad kahte leeri: "Võib-olla on aeg hobuseid vahetama hakata"

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder. Foto: Andras Kralla

„Arvestades Isamaa tänast seisu ja neid valikuid, mis meile on jäänud, siis ma üldse ei välista, et võib-olla tuleks siin ühel hetkel hobuseid hakata vahetama,“ ütleb erakonna suurannetaja Mait Riikjärv.

Riikjärve sõnul on tal keeruline Isamaa toetamisest loobuda, sest ta on seda juba aastakümneid teinud, kuid praegune seis on kehv.