Tallinna vanalinna ärisid ähvardab sulgemine

Kaupmeeste Liidu juhi Nele Peili sõnul on praegu eriti raske just vanalinna äridel, sest turism pole taastunud. Foto: Raul Mee

Tallinna vanalinnast on kadunud turistid ning selleks ajaks, kui nad tagasi tulevad, ei pruugi paljusid ärisid enam alles olla, ütles kaupmeeste liidu juht Nele Peil.

Peil tõi Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis välja, et väga paljudele kaubandusasutustele pole toetusmeetmeid, samas kui silmitsi seistakse suurte kulutustega. Suur väljaminek on juba ainuüksi desovahendite hankimine. Samuti on osa poed pidanud kauplusi ringi tegema ning investeerima pleksiklaasidesse. Eriti tugevalt on seda märgata väikepoodides ja apteekides.