Kinnitage rihmad, see pole veel kaugeltki läbi

Koos inimestega on ka ettevõtted tundnud kergendust, et elu külmumiseni maha jahutanud koroonaaeg seljatati ja saab tavaeluga edasi minna. Saabuvad signaalid aga näitavad, et sellega see kõik veel ei jää ja ellujäämiseks tuleb kõigil muutuda, kirjutab Äripäeva juhtkiri.

Täna Äripäeva hommikuprogrammis esinenud majandusanalüütik Mihkel Nestor kordas kõigile neile, kes oma riigi karmide meetmete heakskiiduks ootavad Rootsi koroonasuhtumise läbikukkumist, Rootsi tervishoiuasjatundjate seisukohta: vara on veel pandeemiaga hakkama saamise tibusid lugeda, räägime paari aasta pärast.