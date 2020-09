Herkel: uus sõjaline konflikt näitas märke juba suvel

Armeenia sõdur kõnnib Mägi-Karabahhi piiri lähedal kaevikus 2016. aastal. Nüüd on armeenlased ja aserid Mägi-Karabahhi pärast taas sõjajalal. Foto: Reuters/Scanpix

Eestist ligikaudu 3300 kilomeetri kaugusel Mägi-Karabahhis käivitus armeenlaste ja aserite vahel sõjaline konflikt, mille algeid võis näha juba tänavu suve alguses, ütles BNSi välisuudiste toimetaja ja varasem Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee raportöör Aserbaidžaanis.

Andres Herkel rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et Aserbaidžaan on viimasel ajal tänu naftale investeerinud mitu korda rohkem riigikaitsesse ja sõjandusse, kui on suutnud Armeenia.