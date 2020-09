Tööstuse juht: kriis algas juba eelmise aasta lõpus

Hanza Mechanics Balti klastri juht Emöke Sogenbits kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Foto: Andras Kralla

Tööstusele tuleks rohkem tähelepanu pöörata nii sõnades kui tegudes, rääkis kolmapäevases hommikuprogrammis metallitööstusettevõtte Hanza Mechanics Balti klastri juht Emöke Sogenbits.

Praegune kriis algas tööstuse jaoks tegelikult juba eelmise aasta lõpus, rääkis Sogenbits. Osa sektoreid, näiteks rasketööstus, on valusamalt pihta saanud, samas meditsiiniseadmete valmistamisega on parem seis. Sealjuures ei tasuks unustada tema sõnul, et valdav osa ekspordist tuleb just nimelt tööstusest.