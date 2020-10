"Poliitikute töölaud": kas abielureferendumist saab valitsuse kirstunael?

Saates "Poliitikute töölaud" oli külas Joonas Laks (Rohelised), Signe Riisalo (Reformierakond) ning Tõnis Mölder (Keskerakond). Foto: Äripäev

Äripäeva raadio saates “Poliitikute töölaud” vaieldi teravalt Eesti demokraatia üle. Saate keskne teema oli Erakonna Eestimaa Rohelised rahvaalgatus perekonnaseaduse muutmiseks, et abielu võiks olla ka kahe samast soost inimese liit. Kas meil peaks olema esindusdemokraatia tingimustes rohkem otsedemokraatia elemente?

“Põhiline põhjus, miks me petitsiooni ellu kutsusime, oli taju, et poliitilises diskursuses on seisak ja teatud teemad ei tohiks jääda koalitsioonipoliitikute meelevalda. Üks põhjus on ka see, et meie hinnangul ei ole perekonnaseadus praegusel kujul põhiseadusega kooskõlas,” selgitas roheliste erakonna peasekretär Joonas Laks.