Strateegiline personalijuhtimine täna ja tulevikus

Personalijuht ja koolitaja Irene Metsis ning Äripäeva tootmise juhtimise teabevara peatoimetaja Jari Kukkonen. Foto: teabevara.ee

Seekordses saates „Teabevara tund“ räägivad juhtimiskonsultant Jari Kukkonen ning personalijuht ja koolitaja Irene Metsis teemal, milline peaks olema strateegiline personalijuhtimine täna ja tulevikus.

Personalijuhtimisel ei ole ettevõttes ainult administratiivne, vaid ka oluline strateegiline funktsioon. See on valdkond, mis hõlmab laia teemaderingi: milliseid inimesi ja teadmisi-oskusi ettevõte vajab, milline on organisatsioonikultuur, kuidas panna töötaja särama ja töörõõmu tundma.

Tööstuses toimuv digipööre mõjutab ka personalijuhtimist. Irene Metsis nendib, et inimesi käsitletakse vahel kui üht osa tehnoloogiast ja protsessist. Edukad on aga need tootmisettevõtted, mis näevad inimest kui isiksust. Seni toiminud juhtimisvõtted tuleks üle vaadata ja esitada ettevõtte toimimise kohta rohkem miks-küsimusi.

Kuula saadet siit: